AVELLINO: se avesse giocato oggi, in tre avrebbero saltato Catania per squalifica

Come noto, la Lega Pro ha optato per il blocco della 1/a giornata di ritorno. Il Catania sarebbe dovuto scendere in campo quest’oggi, domenica 22 dicembre, contro l’Avellino ma la disputa dell’incontro slitta al 22 gennaio. Se gli irpini fossero scesi in campo al “Massimino”, i rossazzurri avrebbero avuto il vantaggio di affrontare un avversario con tre importanti squalificati: l’attaccante Luis Alfageme ed i difensori Santiago Morero e Giuliano Laezza. Squalifica che, a questo punto, verrà scontata il 12 gennaio al cospetto della Vibonese.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***