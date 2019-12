BIAGIANTI: 270 presenze in rossazzurro, ma il record di Morra è lontano

Marco Biagianti consolida la seconda posizione per quanto concerne il numero complessivo di presenze in casacca rossazzurra. Sono ben 270, tanta roba per il capitano del Catania che mercoledì pomeriggio ha siglato il suo primo gol stagionale, decisivo ai fini del risultato contro il Catanzaro in Coppa Italia Serie C. Alle sue spalle, al terzo posto, il portiere Rino Rado a quota 257 gettoni (1966-1973). Resta saldamente al comando della speciale classifica di riferimento il centrocampista Damiano Morra (1975-1984), con ben 320 apparizioni in gare ufficiali. Record molto difficile da eguagliare, ma Biagianti è già entrato nella storia dei più grandi rossazzurri di sempre.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***