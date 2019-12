CALCIO CATANIA: “Il 7 gennaio non si decide il fallimento del nostro club”

Nota ufficiale Calcio Catania

La società Calcio Catania, in riferimento all’articolo apparso sul sito sicrapress.it in data 29 dicembre dal titolo “Catania no al fallimento” e firmato “Pierre de Courbertin…”, comunica di aver conferito mandato ai propri legali di valutare la proposizione di una denuncia querela, attese le volute inesattezze contenute nel testo. In particolare, il suddetto articolo allude ad un’udienza che dovrebbe tenersi martedì 7 gennaio 2020, nella quale si deciderebbero le sorti del nostro club. Tale affermazione, oltre ad essere inveritiera, è volutamente confezionata per creare allarmismo. In merito alla stessa affermazione, il Calcio Catania precisa che l’udienza citata è relativa all’ammissione della società Meridi alla procedura di amministrazione straordinaria. Il Calcio Catania ribadisce che alla scadenza del 16 dicembre 2019 ha regolarmente corrisposto tutti gli stipendi e le imposte dovute. È stata anche rispettata la scadenza del pagamento della seconda rata della “rottamazione” e di tutti gli adempimenti fiscali. Non vi è dunque alcuna udienza, né il 7 gennaio 2020 né in altra data, che riguardi la nostra società. Per tali ragioni, il Calcio Catania intende tutelarsi nelle sedi competenti.

