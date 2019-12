CASO MERIDI: presentazione candidature Commissari, scaduti i termini

Il Tribunale di Catania aveva richiesto la designazione di tre professionisti da nominarsi quali Commissari giudiziali da parte del predetto tribunale in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza della società MERIDI Srl. Ci risulta che l’avviso sia stato notificato il 23 dicembre e pochi giorni fa, precisamente alla mezzanotte del 29, sia scaduto il termine per la presentazione delle candidature ad assumere l’incarico di Commissario giudiziale. Come riportato nei giorni scorsi, si va verso la concessione dell’amministrazione straordinaria. L’auspicio è che, in primis, si riesca a trovare una soluzione per la salvaguardia di tanti posti di lavoro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***