CATANIA – AVELLINO: si giocherà il 22 gennaio

Mercoledì 22 gennaio 2020, fischio d’inizio alle ore 18.30. Così ha deciso la Lega Pro, in merito al recupero della partita Catania-Avellino, valida per la 1/a giornata di ritorno del girone C di Serie C. Questo il quadro completo del raggruppamento meridionale:

BARI – SICULA LEONZIO Mercoledì Ore 20.45

BISCEGLIE – RENDE Mercoledì Ore 18.30

CASERTANA – POTENZA Mercoledì Ore 20.45

CATANIA – AVELLINO Mercoledì Ore 18.30

PAGANESE – VITERBESE CASTRENSE Mercoledì Ore 18.30

PICERNO – CAVESE Mercoledì Ore 20.45

REGGINA – VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 18.30

TERAMO – CATANZARO Mercoledì Ore 18.30

TERNANA- RIETI Mercoledì Ore 20.45

VIBONESE – MONOPOLI Mercoledì Ore 18.30

