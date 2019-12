CATANIA: da Mbende a Di Piazza, sosta utile per svuotare l’infermeria

Squadra a riposo, dopo avere sostenuto gli ultimi allenamenti del 2019. Bisognerà ricaricare le pile per bene, in vista del tour di force di gennaio e febbraio. Sarà anche l’occasione per recuperare i calciatori attualmente presenti in infermeria. Ad esempio il difensore Emmanuel Mbende, autore di un gol all’attivo e rimasto da diverse settimane fermo ai box. Non si avverte la necessità di affrettare i tempi di recupero e dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Francavilla Fontana, a meno che non lasci Catania alla riapertura del calciomercato. Potranno recuperare durante la sosta anche Matteo Di Piazza e Gian Marco Distefano, oltre a Vincenzo Sarno che non ha ancora acquisito un livello di condizione fisica ottimale. Verso il recupero, inoltre, Francesco Lodi ma quest’ultimo sembra in procinto di trasferirsi altrove. Nana Welbeck, infine, come già riportato spera di ottenere l’idoneità all’attività agonistica.

