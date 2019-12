CATANIA (Sondaggio): attribuisci un voto al girone d’andata rossazzurro

Terminato ufficialmente il girone d’andata, il Catania sosterrà gli ultimi allenamenti settimanali prima della sosta per le festività natalizie. Una volta archiviata la prima metà del campionato, è tempo di bilanci parziali. In attesa di capire cosa riserverà il 2020, ai tifosi chiediamo di scendere in campo, attribuendo un voto complessivo alla squadra etnea per quanto fatto finora. Valuta il cammino dell’Elefante nel girone d’andata, scegliendo tra le seguenti opzioni:

Vota il girone d’andata rossazzurro 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 Created with

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***