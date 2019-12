CATANIA (Sondaggio chiuso): ecco la Top 10 dei migliori giocatori dell’ultimo decennio

Quali calciatori del Catania sono riusciti a far breccia nel cuore dei tifosi attraverso giocate, gesta, gol, carattere, senso d’appartenenza e caratteristiche che, in generale, hanno fatto innamorare il popolo rossazzurro? Se ne ricordano tanti nella lunga ed appassionante storia del Catania. Vi abbiamo chiesto di indicare i migliori dell’ultimo decennio. Ebbene, nella speciale Top 10 di TuttoCalcioCatania.com votata dai sostenitori marca Liotru, spiccano i seguenti giocatori:

Dal quarto al decimo posto troviamo, rispettivamente, i vari Francesco Lodi, Davide Baiocco, Gonzalo Bergessio, Pablo Barrientos, Jorge Martinez, Maxi Lopez e Marco Biagianti. Da notare come due dei rossazzurri citati militino ancora tra le fila etnee: Lodi e Biagianti.

Per quanto riguarda il podio, in terza posizione salta fuori il nome di Gionatha Spinesi. Secondo gradino per Giuseppe Mascara, che per una manciata di voti viene preferito in vetta da Alejandro Gomez, funambolico giocatore attualmente in forza all’Atalanta.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***