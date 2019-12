COPPA ITALIA SERIE C: Quarti di finale, avanti anche Juve B e Feralpisalò

Nei giorni scorsi la Ternana ha staccato il pass per le semifinali vincendo 1-0 al cospetto della Robur Siena, oggi è toccato a Catania (che affronterà proprio la formazione umbra nel prossimo turno), Juventus B e Feralpisalò, tutte vittoriose in trasferta. Com’è noto, i rossazzurri si sono imposti sul campo del Catanzaro per 1-0, in virtù del gol di Biagianti al 76′. Con lo stesso risultato la Feralpisalò ha archiviato la pratica Vicenza, grazie ad un rigore trasformato da Maiorino al 63′. A Piacenza, invece, Cattaneo aveva portato in vantaggio i biancorossi al 7′, ma la Juve B ha capovolto il risultato andando a segno con Rafia (39′) e Dany Mota (47′) per il definitivo 1-2.

