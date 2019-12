Squadre in campo quest’oggi, mercoledì 18 dicembre, per la disputa dei Quarti di finale di Coppa Italia Serie C. Gare ad eliminazione diretta, la Ternana attende in semifinale la vincitrice tra Catanzaro e Catania dopo avere estromesso dalla competizione la Robur Siena. Queste le partite in programma:

14:30 Piacenza – Juventus U23

17:30 Catanzaro – Catania

20:00 L.R. Vicenza – Feralpisalò

