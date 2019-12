COPPA ITALIA SERIE C: Ternana – Catania, situazione disciplinare. Sette diffidati, tre squalificati

Il prospetto disciplinare in vista di Ternana-Catania, match valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C fissato per il 29 gennaio allo stadio “Libero Liberati” di Terni.

Sette i giocatori in regime di diffida e che, quindi, al prossimo cartellino giallo verranno squalificati:

CATANIA – Jacopo Dall’Oglio, Matteo Di Piazza, Giovanni Marchese, Miguel Martinez

TERNANA – Fabrizio Paghera, Antonio Palumbo, Luca Parodi

I calciatori che, invece, salteranno il match di fine gennaio per squalifica sono i seguenti:

CATANIA – Tommaso Silvestri

TERANA – Michele Russo, Daniele Vantaggiato

