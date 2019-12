CURIALE: tris di club potenzialmente interessati

Non solo Matteo Di Piazza. Sul mercato non mancano le richieste per Davis Curiale. L’attaccante del Catania, secondo quanto riportato anche nei giorni scorsi, sarebbe finito nel mirino di Ternana e Teramo. Ulteriori indiscrezioni indicano un presunto ritorno di fiamma da parte del Gubbio nei confronti dell’ex punta del Trapani. Il calciomercato di gennaio non ha ancora aperto ufficialmente i battenti, ma già ci sono le prime società potenzialmente interessate a Curiale.

