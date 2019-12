ESCLUSIVA – Cianci, l’agente: “Interesse Catania? Vi spiego…”

In merito ad un possibile trasferimento dell’attaccante Pietro Cianci dal Teramo al Catania, abbiamo sentito telefonicamente il procuratore del giocatore, Alberto Bergossi. Queste le sue parole ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Non so ancora se il Teramo è sicuro di metterlo sul mercato. Credo che entro il 27-28 dicembre Iaconi mi dirà cosa vuol fare di Cianci. Se mi dicono di spostare il giocatore, allora prendo in considerazione la cosa. Per Cianci ho ricevuto in questi giorni 3-4 telefonate di squadre buone di Lega Pro, c’è anche una richiesta in B. Il Catania l’ho sentito in estate, mi aveva chiesto qualcosa. Chiaro che se un club come quello rossazzurro si facesse risentire, la destinazione sarebbe gradita. Se il Catania decidesse di prendere un elemento come Cianci, significa che punta a vincere. Poi non so se andranno via le punte ora a disposizione di Lucarelli, ma penso che anche Curiale e Di Piazza abbiano richieste. Il mercato di gennaio è sempre molto dinamico, i bravi attaccanti fanno gola a tutti”.

“In un determinato contesto, Cianci può dare una mano concreta. Sta bene fisicamente, è cattivo, necessita di giocare con un pò di continuità perchè ha una muscolatura importante. In Lega Pro ha diverse opportunità ma devo dire che io non faccio le capriole quando un calciatore lo sposti a gennaio. Il ragazzo ha un contratto triennale, se il Teramo decidesse di cederlo lo farebbe solo in prestito. A 23 anni ha totalizzato più di 120 partite in Lega Pro. Se andasse in una piazza come Catania, facendo magari una decina di gol si attesterebbe tra quei giocatori che possono fare benissimo la B”.

