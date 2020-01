ESCLUSIVA – Tateo (ag. Fifa): “Il Catania rimpiazzerà i pezzi pregiati in partenza con giocatori di valore”

Procuratore, tra gli altri, dell’attaccante Matteo Di Piazza, Giovanni Tateo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com soffermandosi sulle evoluzioni del mercato nel girone C di Serie C e le ambizioni del Catania:

“Nel girone C le squadre che occupano i piani altissimi della classifica faranno qualcosa. La Reggina penso un giocatore per reparto, lo stesso il Bari. La Ternana invece non credo faccia granchè, da quello che ho capito. In fondo alla classifica qualcuno si rafforzerà. Tipo la Leonzio che, secondo me, sarà una delle squadre più attive sul mercato, anche se la rosa attuale è di rilievo ma, sicuramente, c’è qualcosa che non funziona lì”.

“La Coppa Italia può rappresentare un incentivo importante soprattutto in ottica Play Off. Il Catania, senza ombra di dubbio, potrà ancora dire la sua nella corsa alla B attraverso gli spareggi promozione. La società sta cercando di salvare il salvabile, rendendosi conto che il campionato non lo vince più sta modificando qualche strategia sul piano economico. Il Catania se perde pezzi pregiati andrà a prelevare, in ogni caso, giocatori di valore. Immagino che, attraverso le conoscenze di Lo Monaco, arriveranno anche giocatori provenienti da categorie superiori e le società di appartenenza daranno una mano. La squadra allestita dal Catania a gennaio rimarrà di spessore”.

