ESCLUSIVA – Vicente, l’agente: “Ci lusinga l’interesse del Catania”

Il centrocampista brasiliano della Juve Stabia Bruno Leonardo Vicente, classe 1989, può essere una pista da seguire in ottica Catania. La conferma arriva dall’agente del ragazzo Gianfranco Cicchetti, intervenuto telefonicamente ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Andrà a giocare in una squadra di Serie C, lascia la Juve Stabia mantenendo rapporti ottimi con il club. C’è stato un interessamento da parte del Catania, abbiamo avuto qualche contatto ma per ora è una trattativa in fase embrionale, anche perchè siamo soltanto a fine dicembre. E’ un giocatore che piace al Catania, l’interesse ci lusinga assolutamente. Catania è sempre una piazza gradita. Difficile rifiutare una piazza piena di tradizione, fascino e blasone come quella etnea. E’ ovvio che dobbiamo capire bene l’evolversi della situazione futura, ma sicuramente è una delle richieste principalmente gradite tra quelle che ci sono pervenute finora”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***

© RIPRODUZIONE DEL TESTO, TOTALE O PARZIALE, CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE CITANDO LA FONTE – Qualunque violazione del diritto di copyright sarà perseguita a norma di legge.