GALIGANI: “Defiscalizzazione? Lo Stato non la concederà mai. Ghirelli, gestione che non mi piace”

Vittorio Galigani, ex dirigente tra le altre di Milan, Cagliari, Taranto, Pescara, Ternana, Trapani e Foggia, dice la sua in relazione al blocco della 1/a giornata di ritorno del campionato di Serie C decisa dal Presidente Francesco Ghirelli:

“La defiscalizzazione è impossibile, lo Stato non la concedera’ mai. Le risorse vanno trovate all’interno del sistema calcio. Si trovi un’intesa con la Serie A sui pesi elettorali. Come poter risolvere la situazione? Con la Serie C a 40 squadre, garanzie fidejussorie al 100% a chi supera il milione di lordo. Vedrai come si abbasserà il tetto degli ingaggi, anche sui contratti che superano i 60 mila lordi. Non mi piace la gestione Ghirelli, idee obsolete ed impraticabili. La solvibilità e la sostenibilita’ rimangono due miraggi, i presidenti sono tutti scontenti”, le parole di Galigani a tuttoc.com.

