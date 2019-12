Under 17 Regionali rossazzurri impegnati quest’oggi per la 15/a giornata del girone D. Avversario, in trasferta, il Real Catania sconfitto per 2-0 in virtù delle resi messe a segno da Mastrosimone e Giannone. Catania che partecipa al torneo da fuori classifica. Sul campo è la formazione ad avere raccolto il maggior numero di punti finora: 37, poco più di Team Sport Millennium (33) e Katane Soccer (34).

