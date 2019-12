GOMEZ (Atalanta): “Non lascio Bergamo neanche per soldi, qui per conquistare il mio scudetto”

Intervistato da Bergamo TV, l’ex Catania Alejandro Gomez commenta un 2019 da sogno indossando la maglia dell’Atalanta:

“Abbiamo fatto un terzo posto storico, il record di gol e siamo andati oltre le aspettative. L’Atalanta lotta per i primi posti e questa è una grandissima spinta, un motivo importante per rimanere qui. Per me oggi l’Atalanta è una big, non c’è motivo di andare via, neanche per soldi. Ho fatto tutto quello che potevo fare in carriera, ma il sogno di giocare un mondiale è sfumato per via dell’età. Forse mi manca qualche titolo, ma ho lasciato il segno in quasi tutte le squadre in cui ho giocato. Non ho nessun rimpianto. Per me fare un terzo o quarto posto qui è come conquistare uno scudetto”.

