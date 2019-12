LUCARELLI: “In settimana parliamo di tutto tranne che di calcio. Tifosi, questa impresa è per voi. Coppa Italia, vogliamo arrivare in fondo”

L’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli, a conclusione della partita che ha visto la sua squadra prevalere sul Catanzaro in Coppa Italia Serie C:

“Non è mai facile vincere su questo campo e sapete la stima che ho per l’organico del Catanzaro. Siamo contenti di avere realizzato un’impresa, visto che in settimana parliamo di tutto tranne che di calcio. Arrivati in semifinale di Coppa cerchiamo di arrivare in fondo. Sapevamo che la gara di oggi fosse importante, una scorciatoia in ottica Play Off. Ma conta anche il campionato, speriamo di potere risalire la classifica. Per far questo occorre anche che chi ci precede rallenti. Cambio di Biagianti azzeccato? E’ normale effettuare i cambi nell’arco di una partita, ovviamente non puoi prevedere la prestazione dei giocatori e spesso ti rendi conto troppo tardi che il campo dice cose diverse. Biagianti ha fatto gol, forse sono stato fortunato. Ho rilevato Dall’Oglio preferendo essere prudente a seguito dell’estrazione del cartellino giallo. Fino a quel momento il ragazzo stava facendo bene”.

“Catanzaro-Catania di campionato? Mantengo la convinzione che in parità numerica sarebbe stata un’altra partita. Era, comunque, un contesto differente e anche sul piano tattico giocavamo in maniera diversa, opponendo ai giallorossi un 3-4-3. Fermo restando che oggi siamo stati più brillanti, riuscendo a sporcare le loro giocate e limitando il possesso palla del Catanzaro. Quanto incide l’extra campo? Si parla tanto di possibili acquirenti e cordate, poi però bisogna rendersi conto anche del campo ed i ragazzi si stanno comportando molto bene, rispondendo da professionisti. Non fa piacere a nessuno giocare senza tifosi, anche perchè parliamo di piazze importanti. Faccio un grande augurio ai sostenitori del Catania, dedicandogli questa vittoria. Sono sempre stati il nostro dodicesimo uomo, la speranza è di potere contare anche su di loro così da non regalare vantaggi agli avversari. Sarno? L’auspicio è di rimetterlo in sesto al più presto perchè in questa categoria fa la differenza”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***