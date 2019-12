MARRONE (TMW): “Catania? Lega Pro saprà monitorare. Penso che si arriverà a giugno in maniera tranquilla”

Claudia Marrone, collaboratrice di ‘tuttomercatoweb.com’, riflette sul caso Catania intervenendo ai microfoni di Hurrà Grigi:

“A Catania c’è una situazione molto particolare: era diventata la classica bomba ad orologeria, dopo i primi malesseri di Lo Monaco era prevedibile che qualcosa sarebbe scoppiato. Vedremo gli sviluppi nel corso dei prossimi giorni. Ma credo che anche la Lega Pro, come ha fatto per le situazioni di Rieti e Avellino, saprà ben monitorare il tutto: la governance di Ghirelli ha mantenuto quanto detto in estate, e i primi frutti si sono già visti. Quando ci saranno ulteriori nuove normative, il campionato di Serie C sarà ancora maggiormente tutelato, ci saranno delle regole più rigide che faranno una ulteriore selezione. A ogni modo, per quanto detto prima, ritengo che si arriverà a giugno in maniera tranquilla”.

