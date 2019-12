MASCARA: “Spero non si verifichi a Catania quanto successo a Palermo. Pagano i tifosi, ecco cosa rimprovero a Lo Monaco”

Su calcio.fanpage.it, si legge il pensiero di Giuseppe Mascara in merito a quanto sta accadendo nella sponda rossazzurra della Sicilia:

“Sono cose che non si fanno e scelte che sarebbe meglio non prendere ma se i giocatori conoscevano la situazione non posso essere più di tanto sorpresi. Chiaro che in queste occasioni contano soprattutto i modi e i toni di determinate azioni. Purtroppo a pagare sono i tifosi del Catania, che sono sempre e comunque rimasti vicini alla squadra. Lo Monaco? Ha ereditato una situazione non semplice e l’unico rimprovero che posso fargli, e spero che non se la prenda perché la mia non vuole essere una critica, è quello di aver pensato esclusivamente alla parte amministrativa tralasciando quella tecnica. La squadra è comunque riuscita a costruirla, anche se secondo me lo ha fatto non come lui voleva”.

“È una situazione molto triste. Ho giocato dieci anni con il Catania, conosco la passione dei tifosi e so cosa significa il senso di appartenenza per quella maglia. Il Catania ha sempre portato allo stadio almeno 15mila o 20mila spettatori in qualsiasi categoria e ritrovarsi in questa situazione, con un migliaio di tifosi che ti seguono allo stadio, è sicuramente spiacevole per tutto il calcio e per la città. Spero che non accada al Catania quello che è successo ai rosanero, ma se dovesse succedere mi auguro che arrivi qualcuno in grado di risollevare la società”.

