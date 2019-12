MERCATO: attacco, due-tre operazioni in entrata?

Cominciano a delinearsi le strategie di mercato del Catania. Non mancheranno gli innesti a gennaio, ovviamente senza fare follie (il budget a disposizione non è elevato) ma portando alle pendici dell’Etna calciatori funzionali per caratteristiche al 4-2-3-1 su cui mister Lucarelli intende puntare con decisione. Per quanto concerne il reparto offensivo, la sensazione ricavata è che saranno due-tre le operazioni in entrata. Si continua a parlare con insistenza di un probabile rientro anticipato dal prestito di Kalifa Manneh (Carrarese), inoltre arriverebbero una nuova punta centrale ed un esterno offensivo destro qualora lasciasse la Sicilia Maks Barisic.

