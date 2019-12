PARISI (Assessore allo Sport): “Catania, reale interesse di un gruppo di imprenditori per salvare la matricola 11700”

Sergio Parisi, Assessore allo Sport del Comune di Catania, parla su Facebook della delicata situazione del Calcio Catania:

“La situazione del Calcio Catania è serissima e l’obbligo per chi amministra la Città è di non abbassare la guardia e vigilare su quanto accade. Insieme al Sindaco guardiamo con attenzione a quanto ultimamente si sta muovendo, compreso il reale interessamento di un gruppo di imprenditori e professionisti che stanno cercando in queste ore di trovare le condizioni per salvare la matricola 11700 e mettere in piedi un progetto serio, di lungo respiro, rispettoso della passione dei tifosi catanesi. Il compito assegnatomi dal Sindaco è quello di garantire, a fronte di un progetto serio, l’impegno dell’Amministrazione Comunale per quanto di propria competenza, sia come soggetto proprietario dell’impianto calcistico principale, sia come responsabile dell’immagine della Città, nella quale il calcio rappresenta un aspetto non secondario. Pazienza, serietà e solidità: su questi presupposti chiunque vorrà salvare il calcio a Catania troverà in noi alleati affidabili e partner appassionati. Speriamo qualcosa accada presto e chi debba farsi avanti lo faccia, per il bene del Catania Calcio e della sua storica matricola”.

