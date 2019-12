DA PIACENZA: “Il caos Catania può aprire scenari interessanti…”

“La verità è che il Piacenza ha tirato il freno a mano per osservare con più calma quello che accadrà. Il caos in casa Catania potrebbe aprire scenari completamente inediti e interessanti su cui tuffarsi”. Si tratta di un estratto ripreso dalla testata sportpiacenza.it. La società biancorossa è pronta a sondare il mercato alla ricerca dei tasselli giusti per rendere più competitiva la squadra e, in quest’ottica, segue con attenzione gli sviluppi di quanto accade alle pendici dell’Etna.

