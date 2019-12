DI PIAZZA: gol stagionali in Serie C, solo due volte in carriera ha fatto meglio di adesso

Sei gol all’attivo in questo campionato di Serie C per Matteo Di Piazza. L’attaccante punta ad arrivare in doppia cifra e qualora, come sembra, restasse in Sicilia avrebbe tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo nel girone di ritorno. Nelle annate vissute in C, finora solo nelle stagioni 2015-16 e 2017-18 ha siglato più gol di adesso. Nel primo caso mettendo a segno 14 reti con la maglia dell’Akragas, nel secondo con 10 gol all’attivo tra le fila del Lecce. Le 6 reti di Catania rappresentano quindi, al momento, il terzo campionato di Serie C più prolifico nella carriera di Di Piazza.

