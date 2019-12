SERIE C: iscrizione campionato 2020/21, ecco le principali scadenze

Sono stati reti noti dalla FIGC i criteri per l’ottenimento delle Licenze Nazionali e poter partecipare al prossimo campionato di Serie C 2020/2021. Rispetto al precedente Manuale, ridotti di pochi giorni i tempi di rilascio della Licenza: il 22 giugno viene indicato come termine perentorio per gli adempimenti; l’1 luglio avverrà la comunicazione dell’esito dell’istruttoria; il 6 luglio scade il termine per la presentazione dei ricorsi; l’8 luglio sarà il giorno della decisione finale del Consiglio Federale.

===>>> REGOLAMENTO COMPLETO (formato PDF)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***