TIFOSI IN CORTEO (Video): “Per la maglia e la città. Liberate il Calcio Catania”

I tifosi scendono in piazza per urlare, una volta di più, l’amore per i colori rossazzurri ma soprattutto chiedere alla proprietà di adoperarsi immediatamente per la cessione del Calcio Catania, ritenendo concluso il ciclo Pulvirenti-Lo Monaco in mancanza delle necessarie risorse a garanzia del futuro dell’Elefante. Circa 500 sostenitori etnei hanno partecipato al corteo in pieno centro.

La nostra redazione, presente sul posto, ha effettuato le seguenti riprese video:

