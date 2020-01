ACCADDE OGGI: 1 gennaio 1961, tris del Catania al Bari

Catania vittorioso in Serie A per 3-1 contro il Bari in casa

1 gennaio 1961, campionato di Serie A. In tale occasione la squadra dell’Elefante, allenata da Carmelo di Bella, vinse allo stadio Cibali. Avversario il Bari, che concluse la stagione in zona retrocessione mentre il Catania la terminò all’ottavo posto. Vittoria assolutamente chiara e limpida quella conquistata dai rossazzurri che già al 12’ si portarono in vantaggio grazie ad un gol siglato dall’attaccante Guido Macor. Dieci minuti più tardi il raddoppio catanese firmato Mario Castellazzi (nella foto), autore del celebre primo gol con un tiro al volo all’incrocio dei pali nella partita Catania-Inter del 4 giugno 1961 che diede origine alla famosa espressione «Clamoroso al Cibali».

Al 47’ il Bari subì la terza rete. Stavolta ad entrare nel tabellino dei marcatori il bomber Memo Prenna. A quel punto gli etnei gestirono agevolmente il prezioso vantaggio, distraendosi soltanto a pochi minuti dal 90’, quando il centrocampista pugliese Biagio Catalano depositò in fondo al sacco la palla del definitivo 3-1, inutile per il Bari. Quarto risultato utile consecutivo e settimo tra le mura amiche per un grande Catania.

