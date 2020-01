TUTTOCALCIOCATANIA VI AUGURA UN FELICE ANNO NUOVO

Si chiude un 2019 difficile, purtroppo macchiato dalle note vicende societarie che mettono in ansia il popolo rossazzurro e dal caso Meridi-Forte’, che vede numerosi lavoratori in ginocchio. Per loro, questi non saranno giorni di festa ma di speranza. La speranza di assistere ad una ripresa e la consapevolezza che, dopo la tempesta, arriva sempre il sole. I tifosi, invece, temono per le sorti del Calcio Catania ma con l’auspicio di vivere un nuovo inizio. Mantenendo inalterata la passione per i colori rossazzurri. La stessa passione che spinge la nostra redazione a fare sempre meglio. Non smettiamo di ringraziarvi per la fiducia concessa, fonte di stimolo ed incentivo a produrre un’informazione corretta e responsabile. Ci proviamo, con la giusta dose di umiltà ed equilibrio.

In questa sede, però, ci piace dare particolare spazio agli auguri. All’augurio che possa davvero essere un 2020 prosperoso. Che dia una ventata di coraggio ed energia per superare qualsivoglia tipo di ostacolo. Infondendo serenità, entusiasmo anche e soprattutto a chi fatica a trovare il sorriso. Auguri sinceri dallo staff della nostra testata giornalistica. Ancora un grazie di cuore a tutti, particolarmente a chi ci segue da tempo con stima ed affetto immutati.

