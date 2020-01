ACCADDE OGGI: 18 gennaio 1951, nasce Zaccarelli. Grazie al Catania esordì tra i professionisti

Il calcio italiano lo ricorda come una bandiera, avendo totalizzato ben 347 presenze in Serie A, vincendo uno scudetto ed una Coppa Italia con la maglia del Torino. Inoltre ha indossato la casacca della Nazionale. Il 18 gennaio del 1951 nacque Renato Zaccarelli, che per tantissimo tempo ha militato tra le fila del Toro ed ha vestito anche le maglie di Verona, Novara e Catania.

Quella ai piedi dell’Etna fu una tappa significativa per lui, considerato il fatto che grazie al Catania fece l’esordio tra i professionisti a soli 17 anni. Precisamente nel campionato di Serie B. Una volta appese le scarpette al chiodo, ha alternato la carriera di allenatore e dirigente. Nel primo caso lavorando come CT dell’Italia Under-21 di Serie B e maggiore. Nel secondo in qualità di Direttore Sportivo, Direttore Generale e allenatore del Torino, prima di ricoprire un incarico dirigenziale a Bologna.

