ACCADDE OGGI: 28 gennaio 2007, primo gol in Italia al debutto per Morimoto

Il giapponese firma l’1-1 a Bergamo

Ha vissuto diverse stagioni in Italia con la maglia del Catania totalizzando un centinaio di presenze, prima dell’approdo al Novara, del trasferimento agli arabi dell’Al-Nasr ed al ritorno in Giappone. Stiamo parlando dell’attaccante Takayuki Morimoto. Venti le realizzazioni in rossazzurro, le più significative al cospetto di Roma (autentica bestia nera per i capitolini l’attaccante nipponico) e Palermo.

Indimenticabile per lui il gol sul campo dell’Atalanta in data 28 gennaio 2007. Catania sotto di un gol per effetto della marcatura dell’ex Riccardo Zampagna al 30′. Nel finale, però, ci pensò il Ronaldo del Sol Levante a riequilibrare il risultato dopo avere fatto il suo ingresso in campo cinque minuti prima. Sconfitta evitata, primo punto del 2007 per gli etnei e prima rete di Morimoto nel campionato italiano (Serie A).

