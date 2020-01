ACCADDE OGGI (Video): 23 gennaio 2010, il Catania di Mihajlovic travolge il Parma

3-0 rossazzurro al “Massimino”

23 gennaio 2010, campionato di Serie A. Parma ko a Catania. 3-0 con un gol del solito Mascara nel primo tempo, e uno a testa per Martinez e Morimoto nella ripresa. Il Catania domina, passa in vantaggio dopo 18 minuti, prima dell’intervallo prende anche un palo con Ricchiuti e fallisce un calcio di rigore con Mascara (23′). Catania che dimostra di essere più squadra e cerca il raddoppio. Poi, protagonista l’ex difensore della Roma Panucci che con un calcio di punizione dalla distanza costringe Andujar a una difficile deviazione sulla traversa.

Guidolin si sbraccia, chiede ai suoi di giocare palla a terra ma non recepiscono il messaggio continuando a scavalcare il centrocampo con lanci che sono facile preda del Catania. Che ringrazia e riparte con Izco, ottimo punto di riferimento per i compagni. Come in occasione del 2-0, quando serve a Martinez un pallone che deve solo essere spinto in rete. E’ il gol che taglia le gambe al Parma. Ma non è finita. Successivamente piomba Morimoto, che realizza il terzo gol pochi minuti dopo essere entrato in campo.

HIGHLIGHTS PARTITA

TABELLINO PARTITA

Catania (4-3-3): Andujar; Alvarez, Silvestre, Spolli, Capuano; Ricchiuti (17′ st Izco), Carboni, Biagianti (44′ st Moretti); Mascara, Martinez, Llama (29′ st Morimoto). A disp.: Campagnolo, Potenza, Bellusci, Plasmati. All. Mihajlovic

Parma (4-1-3-2): Mirante; Dellafiore, Paci, Panucci (25′ st Castellini), Lucarelli; Lunardini (40′ Biabiany), Morrone, Mariga (1′ st Antonelli), Dzemaili; Amoruso, Bojinov. A disp.: Pavarini, Gigli, Pisanu, Baccolo. All. Guidolin

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 15′ Mascara, 26′ st Martinez, 32′ st Morimoto

Ammoniti: Dellafiore, Bojinov, Dzemaili (P), Alvarez, Carboni, Biagianti (C)

Espulsi: nessuno

Note: Mascara (C) ha calciato a lato un rigore al 23′

