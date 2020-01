AVELLINO: i convocati per Catania, c’è anche il neo acquisto Izzillo

L’allenatore dell’Avellino Ezio Capuano ha convocato venti calciatori per la trasferta di Catania. Non saranno della partita Silvestri, Carbonelli e Charpentier per infortunio, mentre non sono stati inseriti in elenco per scelta tecnica Abibi, Petrucci, Palmisano e Karic. Rientra De Marco dalla squalifica e c’è il neo acquisto ex Juve Stabia Izzillo (nella foto ndr), in aggiunta ai ragazzi della Berretti Acampora e Russo.

PORTIERI: Pizzella, Tonti

DIFENSORI: Acampora, Bertolo, Celjak, Illanes, Laezza, Morero, Njie, Parisi, Russo, Zullo

CENTROCAMPISTI: De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Izzillo, Micovschi, Rossetti

ATTACCANTI: Albadoro, Alfageme

