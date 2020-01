BARISIC – TERAMO: per gli abruzzesi ok solo a titolo definitivo

Trattativa in dirittura d’arrivo con Catania e Teramo d’accordo sulla cessione di Maks Barisic a titolo definitivo. Poi, ad un certo punto, cambiano le carte in tavola e la richiesta da parte del Catania è di perfezionare il trasferimento dello sloveno in Abruzzo con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione però non gradita al Teramo. La società biancorossa non cambia idea a riguardo, continuando a spingere per un eventuale passaggio del ragazzo alla corte di mister Bruno Tedino a titolo definitivo. Il club dell’Elefante, però, non è dello stesso avviso. Possibile un riavvicinamento tra le parti nei prossimi giorni ma, al momento, non c’è stato nessun nuovo contatto.

