BIONDI: osservatori cadetti continuano a monitorare il gioiello rossazzurro

Apprezzamenti in Lega Pro ma, soprattutto, non mancano le società di Serie B incuriosite dall’evolversi dei progressi di Kevin Biondi. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com osservatori di club di terza, seconda e prima fascia del torneo cadetto continuano a monitorare attentamente il ragazzo di gara in gara. A lui il compito di continuare a dimostrare con la stessa umiltà ed abnegazione il proprio valore; a mister Cristiano Lucarelli quello di gestire al meglio il potenziale di un giocatore che potrebbe generare un’importante plusvalenza per il futuro.

