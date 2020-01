BUCOLO – LELE CATANIA: addio alla causa rossazzurra tra amarezza e rimpianti

Tra i giocatori che hanno lasciato il Catania alla riapertura del calciomercato spiccano senz’altro Rosario Bucolo ed Emanuele Catania, ambedue proseguiranno la stagione agonistica tra le fila della Sicula Leonzio. “Catanesità” al servizio della causa rossazzurra che da qui in avanti verrà a mancare all’interno di un gruppo alleggerito dalle numerose partenze. Un addio nel segno dell’amarezza e dei rimpianti per non aver portato a compimento il rilancio calcistico del sodalizio etneo.

Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile era tornato nell’estate 2016 dopo aver girato a lungo (Gela, Catanzaro, Reggiana, Celano, Milazzo, Messina, Martina e Padova le tappe salienti della sua carriera), mentre l’attaccante era riuscito finalmente a coronare il sogno di una vita all’età di 38 anni. Bucolo ha chiuso il quadriennio al Catania sfiorando le cento presenze in gare ufficiali (96), impreziosite da due reti, al contrario l’avventura di Lele Catania si è conclusa prima del previsto con 13 apparizioni e un gol siglato a Rieti, in mezzo uno stop per infortunio che ne ha pregiudicato l’impiego.

Entrambi si sono trasferiti alla Sicula Leonzio, fanalino di coda del Girone C di Serie C con 11 punti racimolati al giro di boa del campionato. La squadra lentinese ha aggiunto al proprio organico due innesti d’esperienza per provare a tirarsi fuori dalle sabbie mobili e agguantare la permanenza nella categoria.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***