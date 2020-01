CAIATA (Pres. Potenza): “Pareggio giusto, io e Lucarelli caratteri focosi”

Il Presidente del Potenza Salvatore Caiata in conferenza stampa, al termine del match di Catania:

“I nostri tifosi hanno abbandonato gli spalti non per un gesto di protesta ma esclusivamente per aver avuto notizia di questi incidenti tra le tifoserie del Melfi e del Rionero, nei pressi di Potenza. Pare ci sia stato un morto, cosa molto grave che ci segna e mette in secondo piano l’evento sportivo ponendo il problema di cosa fa e cosa dovrebbe fare il calcio. Noi lottiamo duramente sul terreno di gioco, lo facciamo con carattere e determinazione. Oggi le due squadre si sono fronteggiate in maniera maschia. Pareggio giusto. Con Lucarelli ci siamo presi diverse volte durante la partita. A Potenza lui cercava di calmare me, oggi ho provato io a calmare lui. Abbiamo due caratteri focosi che vivono il calcio in una certa maniera. Si può essere combattenti in campo ma solo ed esclusivamente in campo, fuori c’è altro. Noi a fine gara ci siamo abbracciati e questo atteggiamento dovrebbe coinvolgere le persone fuori”.

