CALCIOMERCATO INVERNALE SERIE C: nuove ufficialità nel Girone C. Corapi e Atanasov al Catanzaro

Il punto della situazione sul calciomercato di Serie C con le ufficialità più recenti nel Girone C. In settimana il Catanzaro ha reso noti gli arrivi del centrocampista Francesco Corapi dal Trapani (nella foto) e del difensore bulgaro Atanasov dalla Viterbese, liberando Giuseppe Figliomeni in direzione Gozzano. Perfezionata, inoltre, la cessione al Bari del centrocampista Maita. Il Teramo ha preso Fiore (ex Palermo e Imolese) e al contempo ha ceduto Pietro Cianci in prestito al Carpi, così come il Potenza ha risolto il contratto con l’attaccante catanese Pietro Arcidiacono.

La Cavese si è rinforzata in avanti con gli arrivi di Cristian Cesaretti dal Gubbio e Valentino Cernaz dal Pescara, mentre Badr El Ouazni ha lasciato i blufoncé. Il Bisceglie ha salutato il centrocampista belga Reno Wilmots, l’esperto difensore Matteo Piccinni e l’attaccante Antonio Letizia. La Viterbese ha ceduto Alessio Milillo al Lecco e ha preso dal Siena il difensore Eros De Santis.

La Sicula Leonzio sta proseguendo la propria campagna acquisti con gli arrivi del portiere lituano Marius Adamonis e dei difensori Matteo Bachini (scuola Empoli) e Michele Ferrara (Monopoli). Da Picerno sono andati via il terzino sinistro Edoardo Soldati e l’attaccante Antonio Calabrese, mentre il Rieti ha accolto tra le proprie fila il difensore ex Latina, Fidelis Andria e Fano Alessandro Celli.

