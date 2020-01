CASO MERIDI – FORTE’: sindacati attendono incontro commissari

Ammessa la Meridi all’amministrazione straordinaria, è tempo di capire cosa cambierà dettagliatamente all’interno della gestione dei supermercati Fortè. Se ne occuperanno i tre commissari nominati dai giudici proprio per risanare la situazione contabile e, soprattutto, fornire importanti risposte ai lavoratori sul piano occupazionale. Intanto rimane aperta la trattativa con il marchio pugliese Apulia Distribuzione per acquisire una fetta degli oltre 80 punti vendita presenti in tutta la Sicilia, mentre le sigle sindacali confederali Filmcams Cgil, Uiltucs e Fisacat Cisl, Usi e Sinalp attendono di incontrare i commissari per fare il punto della situazione e potrebbero richiedere un ammortizzatore sociale per i dipendenti in difficoltà.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***