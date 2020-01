CATANIA: allenamento mattutino in Umbria, 20 giocatori a disposizione

Allenamento in mattinata, a Castiglione in Teverina, per i venti rossazzurri a disposizione di Cristiano Lucarelli: completato il riscaldamento, approfondimenti tattici seguiti dallo sviluppo di soluzioni offensive e difensive sui calci piazzati. Domani mattina, dopo il risveglio muscolare, in programma la rifinitura in vista della sfida alla Ternana, in calendario mercoledì 29 gennaio alle 15.00. Giovedì, a Torre del Grifo, prima seduta in funzione della gara con il Monopoli in programma domenica 2 febbraio alle 15.00.

PORTIERI

1 Jacopo Furlan

22 Miguel Ángel Martínez

DIFENSORI

26 Luca Calapai

28 Andrea Esposito

15 Giovanni Marchese

3 Moïse Emmanuel Mbende

14 Salvatore Simone Pino

20 Giovanni Pinto

CENTROCAMPISTI

27 Marco Biagianti

21 Kevin Biondi

19 Kalifa Manneh

32 Andrea Mazzarani

18 Giuseppe Rizzo

16 Francesco Salandria

4 Bruno Leonardo Vicente

ATTACCANTI

17 Maks Barisic

10 Alessio Curcio

8 Davide Di Molfetta

24 Gian Marco Distefano

7 Vincenzo Sarno

