CATANIA – AVELLINO: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Secondo match consecutivo allo stadio “Angelo Massimino” per il Catania dopo il risultato di 1-1 maturato contro il Potenza. Partita valida per il recupero della 20/a giornata del girone C di Serie C, rossazzurri alla ricerca del primo successo stagionale del 2020.

Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 1.97 e 2.14; la “X” tra 3.05 e 3.30; il “2” tra 3.00 e 3.70. “1X” è la doppia chance avente la quota più bassa (compresa tra 1.23 e 1.27) rispetto a “X2” (1.65-1.73) e “12” (1.27-1.32). Catania, quindi, sulla carta favorito per la conquista dei tre punti ma non attraverso una supremazia così netta.

