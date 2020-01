CATANIA – AVELLINO (sondaggio chiuso): Mbende migliore in campo secondo i tifosi

E’ stato un gigante mercoledì pomeriggio nella gara vinta per 3-1 contro l’Avellino. Prestazione molto positiva offerta da Emmanuel Mbende, andato anche vicinissimo alla seconda segnatura personale in questo campionato. Malgrado la doppietta di Vincenzo Sarno, la maggioranza dei votanti al consueto sondaggio di TuttoCalcioCatania.com ha individuato nell’ex difensore del Cambuur il migliore rossazzurro in campo. Scavalcando Sarno per una manciata di punti. Terzo gradino del podio, invece, per il neo acquisto Alessio Curcio.

