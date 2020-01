CATANIA: le gare casalinghe del 2020, quattro impegni al “Massimino” a febbraio

In attesa di capire se il Catania riuscirà a staccare il pass per la finale di Coppa Italia Serie C (da disputarsi in gara doppia), ecco riepilogato il calendario rossazzurro del nuovo anno solare contenente tutti gli impegni casalinghi. Ben quattro confronti tra le mura amiche nel mese di febbraio, includendo il match di ritorno di Coppa con la Ternana. Si chiude il campionato al “Massimino” con il Teramo.

Domenica 19 Gennaio 2020, Catania-Potenza

Mercoledì 22 Gennaio 2020, Catania-Avellino

Domenica 2 Febbraio 2020, Catania-Monopoli

Giovedì 13 Febbraio 2020, Catania-Ternana (Coppa Italia, ritorno semifinale)

Domenica 16 Febbraio 2020, Catania-Reggina

Domenica 23 Febbraio 2020, Catania-Ternana

Domenica 1 Marzo 2020, Catania-Vibonese

Domenica 22 Marzo 2020, Catania-Paganese

Domenica 29 Marzo 2020, Catania-Catanzaro

Sabato 11 Aprile 2020, Catania-Rieti

Sabato 25 Aprile 2020, Catania-Teramo



