CATANIA: da Leone a Pecorino, aumenta il numero di giovani trasferiti in club di A e B

Negli ultimi tempi si registra un aumento del numero di giovani promettenti cresciuti e formati a Torre del Grifo per poi essere ceduti a società di categorie superiori. L’attaccante Emanuele Pecorino è un pò l’emblema di questo gruppo di ragazzi aventi potenzialità di tutto rispetto. Nel caso di Pecorino, c’è la concreta possibilità che il Milan eserciti il diritto di riscatto del cartellino dal Catania nei prossimi mesi. Idem Gian Marco Distefano con la Lazio, che tratta anche il 2002 Simone Pino.

Lo scorso anno il baby Eugenio Licciardello – adesso in prestito all’ACR Messina – fu un importante carta da giocare per la società rossazzurra affinchè si sbloccasse con il Cosenza la trattativa per l’acquisto di Matteo Di Piazza. Assolutamente degno di nota, prima ancora, il trasferimento alla Sampdoria del talentuoso Lorenzo Di Stefano e del classe 2005 Kevin Leone. Da segnalare, inoltre, il passaggio di Simone Milazzo al Torino e di Guglielmo Floridia all’Hellas Verona. Importante occasione di crescita per questi profili molto promettenti, ma anche la possibilità per il Catania di fare cassa.

