CATANIA: l’obiettivo principale in uscita è sempre Curiale

Niente di sicuro in merito alla partenza eventuale di Matteo Di Piazza. E’ ormai arcinoto che il Catanzaro sia disposto ad offrire un contratto a cifre importanti al ragazzo, sulla base di due anni e mezzo. Proposta che Di Piazza accetterebbe subito qualora il Catania desse il via libero. Ma, come riportato nella giornata di ieri e ribadito in queste ore, tarda ad arrivare l’ok del club rossazzurro che, invece, continua ad avere come obiettivo principale la cessione di Davis Curiale. Il Teramo ha avanzato un’ottima offerta, addirittura proponendogli un ingaggio migliore di quello attualmente percepito a Catania, ma la destinazione non è in cima alle preferenze di Curiale. Dal canto suo, l’ex giocatore del Frosinone resterebbe volentieri alle pendici dell’Etna o considererebbe un’altra sistemazione ritenuta congeniale alle proprie esigenze.

