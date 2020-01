CATANIA: Lucarelli ne convoca 23, per il momento c’è Distefano

Al termine della seduta di rifinitura, svolta nel pomeriggio a Torre del Grifo, l’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato 23 giocatori per la sfida all’Avellino, in programma mercoledì alle 15.00 allo stadio “Angelo Massimino”. Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera. Giovedì, alle 10.30, primo allenamento in vista del match con la Viterbese Castrense, in calendario domenica 26 gennaio alle 15.00 allo stadio “Enrico Rocchi”. Assenti Noce, Saporetti, Dall’Oglio, Welbeck, Di Piazza. Disponibile Distefano, rientrato dalla Capitale perchè prima di essere ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Lazio dovrà firmare il contratto professionistico con il Catania.

PORTIERI

1 Jacopo Furlan

22 Miguel Ángel Martínez

DIFENSORI

26 Luca Calapai

28 Andrea Esposito

15 Giovanni Marchese

3 Moïse Emmanuel Mbende

14 Salvatore Simone Pino

20 Giovanni Pinto

5 Tommaso Silvestri

CENTROCAMPISTI

27 Marco Biagianti

25 Orazio Di Grazia

30 Giulio Frisenna

32 Andrea Mazzarani

18 Giuseppe Rizzo

4 Bruno Leonardo Vicente

ATTACCANTI

17 Maks Barisic

21 Kevin Biondi

10 Alessio Curcio

11 Davis Curiale

8 Davide Di Molfetta

24 Gian Marco Distefano

19 Kalifa Manneh

7 Vincenzo Sarno

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***