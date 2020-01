CATANIA – MONOPOLI: iniziata la prevendita dei biglietti

E’ già iniziata la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Monopoli, valevole per la 24/a giornata del girone C di Serie C 2019/20 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” domenica 2 febbraio alle 15.00. I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio in tutte le rivendite autorizzate, online, seguendo le indicazioni riportate sul sito www.ticketone.it (anche con servizio Stampa@casa), ed al Catania Point, a Torre del Grifo Village (da mercoledì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30).

PREZZI

Curve € 12

Tribuna B € 18

Tribuna A € 25

Tribuna Elite € 55

Settore Ospiti € 12 – I tagliandi validi per l’accesso al Settore Ospiti saranno in vendita fino alle ore 19.00 di sabato 1° febbraio.

ALTRI TAGLIANDI

Biglietti per i diversamente abili: sportello in funzione venerdì 31 gennaio, dalle 10.00 alle 13.00, presso i botteghini di Piazza Spedini.

– I biglietti per i diversamente abili saranno rilasciati esclusivamente presentando il certificato originale di invalidità (solo invalidità 100%), la fotocopia del certificato di invalidità, la fotocopia del documento d’identità del disabile e dell’accompagnatore. Si ricorda inoltre che i tagliandi per gli accompagnatori saranno concessi solo ed esclusivamente se la necessità della presenza di questi ultimi è specificata nel certificato di invalidità.

