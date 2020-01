CATANIA: da Perugia a Terni, le ultime tappe in Umbria da riscattare

Mercoledì pomeriggio il Catania renderà visita alla Ternana, pochi mesi dopo il 3-2 subito in campionato dove non bastarono ai rossazzurri le reti di Mazzarani e Di Piazza. Quattro anni prima, altra sconfitta al “Liberati” per effetto del gol siglato da Avenatti al 59′. Fu una stagione vissuta nel campionato di Serie B e conclusa con la mesta retrocessione d’ufficio in Lega Pro. Andando ancora più indietro di pochi mesi, il Catania riportò un nuovo ko di misura in terra umbra. Stavolta affondando a Perugia con rete decisiva di Falcinelli (dopo il rigore parato da Anania) e, sulla panchina biancorossa, sedeva l’ex Catania Camplone. Una sconfitta che determinò il cambio alla guida tecnica etnea con Sannino subentrato a Pellegrino. Umbria indigesta, dunque. Vedremo se l’Elefante saprà riscattare gli ultimi precedenti poco incoraggianti.

