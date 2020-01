CATANIA – POTENZA: migliore rossazzurro in campo, i tifosi scelgono Biondi

Ha ricevuto i complimenti del tecnico del Potenza Giuseppe Raffaele, che lo conosce bene per averlo allenato all’Igea Virtus ed all’ACR Messina. Sta confermando di possedere tutte le carte in regola per continuare a fare molto bene anche nel calcio professionistico. L’esterno del Catania Kevin Biondi, secondo una leggera maggioranza di votanti al consueto sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com, è stato il migliore rossazzurro in campo domenica. Biondi ha ottenuto qualche preferenza in più rispetto a Davide Di Molfetta e Marco Biagianti, anche loro autori di una positiva prestazione.

