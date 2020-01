CATANIA – POTENZA: precedenti, l’ultima affermazione casalinga è datata 1994

La scorsa stagione doppio 1-1 firmato Di Piazza

Domenica si rinnoverà il confronto tra Catania e Potenza alle pendici dell’Etna. L’ultima affermazione casalinga sulla squadra lucana è datata 1994 (2-0), anno in cui i rossazzurri presero parte al Campionato Nazionale Dilettanti. In precedenza, gli etnei ebbero la meglio in altre 8 occasioni, tra cui un 2-1 in rimonta nel dicembre 1992 con mister Bianchetti in panchina e Claudio Pelosi e Willy Pittana sul tabellino dei marcatori. Completano il quadro dei precedenti i due pareggi tra campionato e Play-off della scorsa stagione (in entrambe la gare andò a segno Di Piazza) e l’unica vittoria del Potenza in Serie B nella stagione 1966-67 (1-2).

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 9

Pareggi: 2

Vittorie Potenza: 1

Gol Catania: 34

Gol Potenza: 13

Differenza reti: +21

Coppa Italia 1937-38 AFC Catania 3-1 Potenza

Serie C 1937-38 AFC Catania 4-1 Potenza

Serie C 1938-39 AFC Catania 3-2 Potenza

Serie C 1940-41 AFC Catania 4-3 Potenza

Serie C 1941-42 AFC Catania 7-0 Polisportiva Lucana

Serie C 1948-49 Catania 2-0 Potenza

Serie B 1966-67 Catania 1-2 Potenza

Serie B 1967-68 Catania 4-1 Potenza

Serie C1 1992-93 Catania 2-1 Potenza

CND 1994-95 Catania 2-0 Invicta Potenza

Serie C 2018-19 Catania 1-1 Potenza

Play-off Serie C 2018-19 Catania 1-1 Potenza

VIDEO – GLI ULTIMI DUE PRECEDENTI

